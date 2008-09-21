Динамо розібралося з Чорноморцем
22:19, 21 вересня 2008Спорт
1923
Швидкий м`яч зіграв свою роль
Завершився матч 8 туру Чемпіонату України з футболу Чорноморець - Динамо.
Рахунок 0:3 на користь гостей.
Голи: Єременко 9, Гіоане 28, Кравець 46.
Результати усіх матчів 8 туру української Прем`єр-ліги
Чорноморець - Динамо 0:3
Ворскла - Дніпро 1:0
Арсенал - Шахтар 0:0
Металург Д - ФК Львів 2 : 0
Карпати - Металіст 0 : 2
ФК Харків - Зоря 2 : 3
Кривбас - Таврія 1 : 1
Металург З - Іллічівець 2 : 0
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter