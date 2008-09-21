Динамо розібралося з Чорноморцем

22:19, 21 вересня 2008
Спорт
1923

Швидкий м`яч зіграв свою роль

Завершився матч 8 туру Чемпіонату України з футболу Чорноморець - Динамо.

Рахунок 0:3 на користь гостей.

Голи: Єременко 9, Гіоане 28, Кравець 46.

Результати усіх матчів 8 туру української Прем`єр-ліги

Чорноморець - Динамо 0:3

Ворскла - Дніпро 1:0

Арсенал - Шахтар 0:0

Металург Д - ФК Львів 2 : 0

Карпати - Металіст 0 : 2

ФК Харків - Зоря 2 : 3

Кривбас - Таврія 1 : 1

Металург З - Іллічівець 2 : 0

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter