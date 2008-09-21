Динамо розібралося з Чорноморцем

Швидкий м`яч зіграв свою роль

Завершився матч 8 туру Чемпіонату України з футболу Чорноморець - Динамо. Рахунок 0:3 на користь гостей. Голи: Єременко 9, Гіоане 28, Кравець 46. Результати усіх матчів 8 туру української Прем`єр-ліги Чорноморець - Динамо 0:3 Ворскла - Дніпро 1:0 Арсенал - Шахтар 0:0 Металург Д - ФК Львів 2 : 0 Карпати - Металіст 0 : 2 ФК Харків - Зоря 2 : 3 Кривбас - Таврія 1 : 1 Металург З - Іллічівець 2 : 0

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