Сьогодні у Києві відбудеться показовий заїзд «Формули-1»

20 – 21 вересня у Києві за сприяння столичної влади відбудеться показовий виступ за участі болідів «Формули-1».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації, програма передбачає: виставку автомобілів; показовий заїзд «Формула-1»; містечко з піт-стопом та стайнею «Формули-1»; дитячий майданчик; фотосесію для українських ЗМІ та інтерв’ю тест-пілотів.

Сьогодні за кермо боліда R27 сядуть тест-пілоти Роман ГРОЖАН і Сакон ЯМАМОТО.

У рамках акції 21 вересня об 11.30 у будівлі мерії відбудеться прес-конференція представників столичної влади, організаторів акції та тест-пілотів «Формули-1»

Протягом останніх п’яти років більш як 2 млн. глядачів в усьому світі отримали можливість взяти участь в унікальному спортивному видовищі. Цього літа така акція відбулась в Йоганнесбурзі та Роттердамі.