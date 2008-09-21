Результати 5-го туру англійської Прем'єр-ліги

Чималий сюрприз від Ліверпуля

Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го туру англійської Прем`єр-ліги Болтон - Арсенал 1:2 (К. Девіс 15 - Ебуе 25, Бендтнер 28) Вест Хем - Ньюкасл 3:1 (Ді Мікеле 8, 37, Етерінгтон 53 - Оуен 67) Ліверпуль - Сток Сіті 0:0 Блекберн - Фулхем 1:0 (Дербішир 84) Сандерленд - Міддлсбро 2:0 (Чопра 81, 90+1) Завтра грають Манчестер Сіті - Портсмут, Тоттенхем - Віган, Халл Сіті - Евертон, Вест Бромвіч - Астон Вілла і... Челсі – МЮ.

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