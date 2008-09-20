Закінчилися матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу

Хто вище в таблиці - той і виграє

Закінчилися сьогоднішні три матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків - Зоря 2:3 (Гунчак 83, 90 пен. - Джихані 8, Жуніор 27, Цимакурідзе 88, пен) Кривбас - Таврія 1:1 (Бюлюкбаши 50, пен - Ковпак 72) Металург Д - ФК Львів 2:0 (Кінгслі 68, Тимченко 84). Нагадаємо, що вчора відбулася зустріч: Металург З - Іллічівець 2:0 (Годін 13, Силюк 52, пен), - ...а завтра мають відбутися матчі: Чорноморець - Динамо, Ворскла - Дніпро, Карпати – Металіст, Арсенал - Шахтар

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