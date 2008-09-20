Закінчилися матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу
19:53, 20 вересня 2008Спорт
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Хто вище в таблиці - той і виграє
Закінчилися сьогоднішні три матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу
ФК Харків - Зоря 2:3 (Гунчак 83, 90 пен. - Джихані 8, Жуніор 27, Цимакурідзе 88, пен)
Кривбас - Таврія 1:1 (Бюлюкбаши 50, пен - Ковпак 72)
Металург Д - ФК Львів 2:0 (Кінгслі 68, Тимченко 84).
Нагадаємо, що вчора відбулася зустріч:
Металург З - Іллічівець 2:0 (Годін 13, Силюк 52, пен), -
...а завтра мають відбутися матчі: Чорноморець - Динамо, Ворскла - Дніпро, Карпати – Металіст, Арсенал - Шахтар
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