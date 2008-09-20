Футбольному арбітрові розбили голову каменем (додані фото)

Болівійський футбольний суддя Хорхе Кальдерон одержав тяжку травму голови під час матчу між чилійським клубом "Універсідад Католика" і "Олімпії" з Парагваю. Кинутий з трибуни камінь влучив у голову асистентові головного арбітра Кальдерону. Працівники стадіону винесли рефері з поля, а матч був перерваний.

Сутички на трибунах почалися на 85-й хвилині гри за рахунку 2:2. Матч проходив у рамках першого раунду Панамериканського Кубка, причому в першій зустрічі цих команд "Універсідад" здобув перемогу з рахунком 4:0 і вийшов в друге коло турніру.

Поліції поки що не вдалося затримати людину, яка влучила каменем в голову Кальдерона. Інформації про стан здоров`я бокового арбітра немає.

Лента.ру