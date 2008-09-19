Суркіс поскаржився Тимошенко й Тускові на істерику довкола Євро-2012

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає істерикою обговорення в західних ЗМІ теми можливого позбавлення Польщі чи України права на проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.СУРКІС заявив сьогодні під час другого засідання українсько-польського Комітету з питань підготовки до Євро-2012, яке проходило у Києві.

“Я маю дуже позитивні сигнали, що жодної передумови для того, щоб у України чи Польщі забрали цей турнір не може бути. На сьогоднішній день в деяких засобах масової інформації наводяться думки, розповсюджуються плітки про те, що Україна і Польща можуть розглядати одну чи іншу країну окремо в рамках проведення цього чемпіонату. Як людина, яка стояла у витоків цієї події, я дуже прошу зробити все належне, щоб призупинити деякі коментарі повноважних чи неповноважних осіб з боку як державних інституцій так і людей, які працюють в громадських організаціях для того, щоб на Заході не підтримували цю істеричну тему - що у нас можуть щось забрати або нас можуть дискваліфікувати”. – сказав Г.СУРКІС, звертаючись до прем’єр-міністрів України та Польщі Юлії ТИМОШЕНКО та Дональда ТУСКА.

Президент ФФУ наголосив, що Україна, так само як і Польща, не можуть окремо провести Євро-2012. “Я не уявляю собі, що наша країна може окремо без Польщі провести цей турнір. Те саме стосується і польської сторони. Ми дійсно почали рух спільно і я переконаний, що в 2012 році ми проведемо якнайкращий чемпіонат Європи, кращий за всі часи його проведення”, - підкреслив він.