В УЄФА стурбовані політичною ситуацією в Україні

В УЄФА стурбовані подіями в політичному житті України та їх можливим впливом на підготовку до проведення матчів Євро-2012. Про це УНІАН повідомили в Інформ-службі Федерації футболу України.

За інформацією ФФУ, сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося четверте засідання Наглядового комітету Євро-2012, у роботі якого взяли участь перші особи Європейського футбольного союзу, президент ФФУ Григорій СУРКІС, віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК та голова виконавчої дирекції Євро-2012 Іван ФЕДОРЕНКО. Ця подія передувала засіданню Виконкому УЄФА, що прийматиме остаточне рішення щодо проведення в Україні та Польщі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляють учасники засідання Наглядового комітету, в УЄФА стурбовані подіями в політичному житті України та їх можливим впливом на хід підготовки до проведення матчів Євро-2012. «В першу чергу членів наглядової ради стурбував не стільки стан підготовки до турніру, як стабільність політичної ситуації в Україні, − зазначив Г.СУРКІС. − Все інше пройшло достатньо конструктивно і компромісно».

Зокрема, на початку засідання генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР звернувся до І.ВАСЮНИКА з пропозицією надати Європейському футбольному союзу інформацію щодо політичної ситуації в Україні. За словами Д.ТЕЙЛОРА, керівництво УЄФА хотіло би уникнути політичних ризиків в контексті виконання гарантій та зобов’язань української влади перед УЄФА. У відповідь віце-прем‘єр заявив, що Євро-2012 став чи не першим проектом в історії України, який об‘єднав усі політичні сили. Тому він запевнив, що політична ситуація не вплине на підготовку країни до проведення фіналу 2012 року і на урядові зобов‘язання, які Україна взяла на себе перед УЄФА.

Урядовець також наголосив, що вперше українська делегація приїхала із конкретними здобутками. Є прогрес по всіх інфраструктурних об‘єктах, особливо − по головному стадіону країни − київському НСК «Олімпійський». «Цей результат − спільне досягнення, отримане завдяки тісній співпраці з експертами ФФУ та УЄФА. В Україні нині діє єдина команда», − підкреслив І.ВАСЮНИК.

Експерти УЄФА погодились з оцінками віце-прем‘єра і відзначили суттєвий прогрес у підготовці НСК «Олімпійський». На сьогодні головні вимоги УЄФА щодо цього об’єкту Євро-2012 виконані. Водночас у Ньоні зазначають, що реконструкція головної футбольної арени повинна розпочатися в 2008 році, аби завершитися до 2010 р.

Також в УЄФА відзначили надання урядом України фінальних гарантій щодо підготовки аеропортів та інфраструктури розміщення. А на запитання експертів, чи гарантії на папері будуть виконані, І.ВАСЮНИК запевнив: «Українська команда отримала досвід розв‘язання кризових ситуацій на прикладі НСК «Олімпійський». А тому у наступні півроку продемонструє конкретні результати й на цих об‘єктах».

Як повідомляє Інформ-служба ФФУ, УЄФА продовжуватиме моніторинг реалізації конкретних проектів Євро-2012, звертаючи пильну увагу на реалізацію всього, що Україна зобов’язалася здійснити до футбольного фіналу.

Підсумкове рішення щодо перспективи подальшої участі України та Польщі у підготовці до проведення чемпіонату Європи 2012 року Виконком УЄФА оприлюднить 25-26 вересня у Бордо. Коментуючи майбутнє засідання, Г.СУРКІС висловив сподівання, що його учасникам не доведеться акцентувати увагу на політичній ситуації в країні, яка отримала право провести Євро-2012, а зосередяться на практичних аспектах підготовки до турніру.