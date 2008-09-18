Голи в матчі Ліги чемпіонів Динамо – Арсенал (відео)

Як повідомляв УНІАН, вчора київське Динамо на останніх хвилинах матчу ЛЧ випустило перемогу в матчі проти лондонського Арсенала.

Нападаючий "канонірів" Еммануель Адебайор після матчу в Києві сказав наступне: "Так, можна так сказати, гра була важкою, хоча ми втратили багато моментів. Але зараз ми щасливі одержати одне очко, тому що могли і програти".