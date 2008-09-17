ХІІІ літні Паралімпійські ігри завершилися в Пекіні грандіозним феєрверком, прапор Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) передано Лондону – столиці Паралімпіади-2012.

«Це була найбільша Паралімпіада в історії, яка продемонструвала принцип: один світ, одна мрія й необхідність рівності людей у цьому світі», – сказав президент МПК Філіп КРЕЙВЕН.

Протягом 11 днів понад 4 тисячі спортсменів із обмеженими фізичними можливостями з 147 країн світу демонстрували силу волі, прагнення людини до подолання своїх недуг.

«Кожен спортсмен, який виступив на Паралімпіаді, продемонстрував, що він майстер своєї долі. Минулі Ігри дали шанс збільшити інтерес суспільства до людей з обмеженими фізичними можливостями, усвідомити, що цим людям потрібна наша турбота й любов», – сказав президент оргкомітету.

Як повідомляв УНІАН, національна збірна України здобула на Паралімпіаді 74 медалі – 24 золотих, 18 срібних і 32 бронзові - і посіла 4-е місце в неофіційному командному заліку.

Перше місце у команди Китаю - 211 (89-70-52). Друга позиція у Великої Британії - 102 (42-29-31), третя - команда США - 99 (36-35-28).

Загалом розіграно 473 золоті, 471 срібні та 487 бронзові медалі, які вибороли спортсмени з 69 країн.