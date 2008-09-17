Паралімпіада завершилася: в України 74 медалі

У середу офіційно закінчилися змагання на Паралімпійських іграх в Пекіні. Останню медаль для української збірної виграв Сергій Шенкевич у фехтуванні на шаблі, який в матчі за бронзу з рахунком 12:8 переміг француза Марка-Андре Кратера.

Нагадаємо, раніше Шенкевич вже здобув бронзу у фехтуванні на шпагах.

В офіційному медальному заліку збірна України з 74 (24 золотих-18 срібних-32 бронзових) нагородами посіла четверту сходинку.

Перше місце в команди Китаю - 211 (89-70-52). Друга позиція в Великобританії - 102 медалі (42-29-31) та третя команда США - 99 (36-35-28).

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