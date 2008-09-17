Назвали дату поєдинку Кличко - Повєткін

Чемпіон світу у версіях IBF і WBO у надважкій вазі Володимир Кличко проведе поєдинок проти обов`язкового претендента на свій титул IBF росіянина Олександра Повєткіна 13 грудня у Німеччині. Бій транслюватиме найбільший американський телеканал HBO, повідомляє сайт Boxingscene.com.

Нагадаємо, що напередодні промоутерська компанія братів Кличка K2 Promitions виграла конкурс заявок на право проведення цього бою.

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