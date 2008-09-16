Паралімпіада: ще 1 золото, 1 срібло та 2 бронзи

Протягом 10-го дня Паралімпійських ігор спортсмени, що представляють Україну, вибороли ще 4 медалі (1 золоту, 1 срібну і 2 бронзових) і перебувають на четвертому рядку неофіційного медального заліку.

*** Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук виборола срібну нагороду на Паралімпійських Іграх у Пекіні у бігу на дистанцію 200 м (Т12). Час Оксани - 25.03, що лише на 0,19 сотих більше ніж у переможниці Ассії Ель`Ханноуні з Франції. Третьою стала представниця Анголи Евеліна Александре з часом 25.48.

*** Збірна України з футболу стала переможцем Паралімпійських ігор. У фіналі українці з рахунком 2:1 переграли команду Росії. В синьо-жовтих дубль на рахунку Володимира Антонюка (69 та 71 хвилини).

Українці переможний матч провели в такому складі: Констянтин Симашко, Віталій Трушев, Сергій Вакуленко, Тарас Дутко, Анатолій Шевчик (Денис Пономарьов 77), Олександр Девлиш (Іван Шкварло 49), Володимир Антонюк.

Бронзові медалі виграла збірна Ірану, яка з рахунком 4:0 розгромила Бразилію.

*** 72-гу медаль для України у вівторок виграв Олександр Іванюхін. Олександр став бронзовим призером у бігу на 400 метрів. Результат українця - 50.82 секунди.

*** Василь Ліщинський у вівторок виграв бронзову медаль. У штовханні ядра Ліщинський набрав 984 очка. Ця медаль для України стала 73-ю в Пекіні.

Загалом у збірній 73 медалі: 24 золотих, 18 срібних і 31 бронзова.

За матеріалами сайту Чемпіон