У Києві - зірки Red Bull X-fighters

18:55, 16 вересня 2008
Спорт
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16 вересня в Києві, в рамках демонстраційного туру Red Bull X-fighters, перебуватимуть зірки фрістайлу-мотокросу, учасники світового чемпіонату Red Bull X-fighters.

Відбудуться показові виступи.

Учасники: Джиммі Вербург (Бельгія)  - член суддівської колегії Red Bull X-Fighters; Нік де Віт (ЮАР); Нік Франклін (Нова Зеландія); Кріс Бірч (Англія); Жіль Дежонг (Бельгія); Бьорн Ван ден Брок (Бельгія); Ів Байкленд (Бельгія).

(ВДНГ, просп. Глушкова, 1).

Телефони: +380503833916, julia.danyliv@ua.redbull.com, +380503111894, iryna.starchenko@ua.redbull.com.

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