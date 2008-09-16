У Києві - зірки Red Bull X-fighters

16 вересня в Києві, в рамках демонстраційного туру Red Bull X-fighters, перебуватимуть зірки фрістайлу-мотокросу, учасники світового чемпіонату Red Bull X-fighters. Відбудуться показові виступи. Учасники: Джиммі Вербург (Бельгія) - член суддівської колегії Red Bull X-Fighters; Нік де Віт (ЮАР); Нік Франклін (Нова Зеландія); Кріс Бірч (Англія); Жіль Дежонг (Бельгія); Бьорн Ван ден Брок (Бельгія); Ів Байкленд (Бельгія). (ВДНГ, просп. Глушкова, 1). Телефони: +380503833916, julia.danyliv@ua.redbull.com, +380503111894, iryna.starchenko@ua.redbull.com.

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