У Києві - зірки Red Bull X-fighters
18:55, 16 вересня 2008Спорт
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16 вересня в Києві, в рамках демонстраційного туру Red Bull X-fighters, перебуватимуть зірки фрістайлу-мотокросу, учасники світового чемпіонату Red Bull X-fighters.
Відбудуться показові виступи.
Учасники: Джиммі Вербург (Бельгія) - член суддівської колегії Red Bull X-Fighters; Нік де Віт (ЮАР); Нік Франклін (Нова Зеландія); Кріс Бірч (Англія); Жіль Дежонг (Бельгія); Бьорн Ван ден Брок (Бельгія); Ів Байкленд (Бельгія).
(ВДНГ, просп. Глушкова, 1).
Телефони: +380503833916, julia.danyliv@ua.redbull.com, +380503111894, iryna.starchenko@ua.redbull.com.
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