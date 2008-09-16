На осінньому кубку «ТАС» здійснилася мрія багатьох чоловіків

Після двох успішно проведених турнірів з міні-футболу на Зимовий та Літній кубки Страхової Групи «ТАС» компанія вирішила запросити на свій осінній кубок команди журналістів. Як зауважив на відкритті турніру голова правління компанії Дмитро Грицута, ідея запросити пограти у футбол представників преси прийшла не випадково, адже “ТАС” сповідує принципи інформаційної відкритості, активно працює зі ЗМІ і, у той же час, виступає за розвиток спорту в Україні у цілому.

На запрошення взяти участь у турнірі відгукнулися колективи семи ділових ЗМІ України – інформаційних агентств «Українські новини», «УНІАН», газет «КоммерсантЪ-Украина», «Экономические известия», журналів «Профиль-Украина» и «Эксперт-Украина», а також «Першого Ділового» телеканалу. До них долучилась команда самого господаря турніру, компанії “ТАС”, яка взяла назву “А-ТАС”.

У підсумку кубок компанії вибороли журналісти «Коммерсанта». Фінальна гра з “командою “А-ТАС” проходила у жорсткій боротьбі, гострих атаках з обох боків. «КоммерсантЪ» переміг 3:2 і став володарем Осіннього кубку СГ «ТАС». Господарям турніру дісталися срібні медалі. В матчі ж за “бронзу” команда УНІАН зіграла з «Експертом”. За рахунку 2:2 переможця визначили лише пенальті. Команда УНІАН забила на один гол більше (підсумковий рахунок – 6:5).

Всі команди отримали отримали також цінні призи.

Кращим воротарем турніру став Юрій Пономарьов (УНІАН), кращим бомбардиром – «тасовець» Анатолій Янковий, кращим гравцем турніру визнаний Денис Попович («КоммерсантЪ»).

- Бажання і воля до перемоги, злагодженість команди, професійність гравців, а також турнірний досвід, який у нас уже був, допомогли досягти успіху, - сказав капітан команди-переможниці, кореспондент газети «КоммерсантЪ- Украина» Микола Максимчук. – До цього ми вже кілька разів ставали призерами різних змагань, а ось перемогли вперше.

- Незалежно від успіхів в житті, напевне, кожна жінка хоч трохи заздрить топ-моделям, а кожен чоловік - футболістам. Жінка в якусь мить уявляє себе на подіумі в Парижі на місці Сінді Кроуфорд, а чоловік уявляє, як він забиває збірній Бразилії. На турінірі не було ні Бразилії, ні навіть Казахстану, але в розпалі боротьби про це забувалось, отже, збулась мрія багатьох чоловіків, - сказав капітан команди УНІАН, головний редактор агентства Олександр Харченко.