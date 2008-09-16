Луческу прогнозує дуже великий тиск на «Шахтар»

Тренер "Шахтаря" про стартовий матч Ліги чемпіонів із "Базелем":

По-перше, обидві команди мають бути щасливі через те, що потрапили у групу Ліги чемпіонів. По-друге, це змагання з великою надією чекають всі любителі футболу. Це також стосується мене і наших гравців. Перед стартом ігор хочу відзначити, що у нас дуже рівна група. Є один фаворит - "Барселона" - і решта команд: "Базель", "Спортінг" і "Шахтар". Будь-яка команда з цієї трійки команд може претендувати на друге місце в групі.

Ми готувалися до цього дебюту в Лізі чемпіонів ґрунтовно. Знаємо, що граємо з командою, яка має велику перевагу в чемпіонаті Швейцарії. Знаємо "Базель" і рівень гравців цього клубу. Практично кожного разу, коли перебуваємо на зборах, граємо з ними контрольні ігри. Також нам відомо, що завтра будуть уболівальники, які завжди чинять пристойний тиск на гру, особливо на гру суперника, а також на своїх футболістів і суддю.

Не хотілося б довго говорити про суперника, краще скажу про свою команду. Всі гравці здорові і готуються до дуелі. Постараємося підібрати такий склад, щоб на полі вийшли найпідготовленіші футболісти. Результат гри буде залежати від того, чиї кращі якості візьмуть гору. Або сильна фізична підготовка "Базеля", або висока технічна оснащеність "Шахтаря".

Певну роль має чинник свого поля, особливо на початку змагань. Ми чекаємо і готуємося до дуже великого тиску з боку публіки. Головне, щоб суддя не втратив нитки гри. Ми це вже проходили з "Севільєю", коли суддя під потужним тиском глядачів призначив в наші ворота два пенальті.

Ми дивилися гру з "Гимараєшем", в якій арбітр скасував, на нашу думку, правильний гол на 8 хвилині. Це сталося під тиском публіки. Сподіваюся, що завтра цього з нами не станеться. Ми приїхали сюди показати хорошу гру і добитися позитивного результату. Я вірю в нашу команду, нам під силу зіграти вдало в груповому етапі турніру.

Ми добре вивчили "Базель", гра цієї команди ґрунтується на флангових передачах. До того ж, швейцарці - дуже сильний у фізичному плані колектив. Але нашу гру вважаю більш технічною. Кожна команда прагнутиме добитися позитивного результату на старті турніру. Від цього буде дуже багато залежати".

Матч Ліги чемпіонів "Базель" - "Шахтар" відбудеться сьогодні о 21:45 (за київським часом). Пряма трансляція на телеканалі "Україна".

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