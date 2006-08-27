На чемпіонаті світу із метання мобільників встановлений світовий рекорд

На чемпіонаті світу із метання мобільних телефонів у фінському місті Савонлінна (Savonlinna) встановлений новий світовий рекорд серед жінок.

Фінка Ейя Лааксо (Eija Laakso) змогла закинути телефон на 50,83 метра. Другою стала також фінка Сарі Сяйсянен (Sari Saisanen) з результатом 43,34 метра, а третьою - шведка Тілді Фреліг (Tilde Frolig), яка виразно поступилася суперницям з результатом 14,99 метра.

Серед чоловіків цього року ніхто не зміг побити торішній світовий рекорд в 94 метри 97 сантиметрів, встановлений фінном Мікко Лампі (Mikko Lampi).

Перше місце посів фінн Лассі Етеляахо (Lassi Etelaaho), що закинув мобільник на 89 метрів. А торішній чемпіон і володар світового рекорду Мікко Лампі залишився другим з результатом 87,17 метра. Третім також був фінн Томи Курві (Tomi Kurvi) - 80,20 метра.

У командному заліку в традиційному стилі перемогла команда Фінляндії.

У вільному стилі в індивідуальному заліку кращим був визнаний фінн Пааво Коларі (Paavo Kolari), а в командному заліку - команда Швеції.

У чемпіонаті світу, який пройшов у Фінляндії вже всьоме, взяли участь представники Швеції, Нідерландів, Бельгії, Канади, Японії, Фінляндії.

Попри нібито несерйозність події чемпіонат світу із метання мобільних телефонів має свої правила, процедуру реєстрації учасників і регламент.

На чемпіонаті можна виступати як у командному заліку, так і в індивідуальному. Є поділ на чоловічу, жіночу та юніорську категорії.

Учасники чемпіонату змагаються як в традиційному стилі - хто далі кине, так і у вільному, де найголовнішими є оригінальність і артистизм кидка, які оцінює журі.

"Спортивний снаряд" учасники зазвичай вибирають самі - часто привозять з собою обридлий старий телефон. Щоправда, привезений телефон має бути схвалений членами журі: до участі в змаганнях допускаються тільки фірмові телефони, підробки жбурляти не можна. А якщо комусь свою стареньку сотівку шкода, телефон для пожбурення можна придбати на місці.

Вага "метального снаряда" може коливатися від 220 грамів до більше 400.

Мабуть, найбільше втіхи від змагання мають дітям. Абсолютно безкарно можна кидати й розбивати дорогий апарат. Та й для дорослих учасників це непогана можливість "випустити пару".

На запитання про причину популярності змагань організатор Кристина Лунд (Christine Lund) відповідає запитанням: "А хіба вам ніколи не хотілося зажбурити подалі свій мобільник, коли вже були невзмозі чекати важливого дзвінка, коли аж ніяк недоречно сідав акумулятор або звістка, одержана по телефону, виявлялася не зовсім приємною?"

За її словами, "ставлення до мобільного телефону у багатьох людей дуже особисте, часто телефон зв`язує людей і приносить радість спілкування, але нерідко стає джерелом роздратування чи мимовільним поганим вісником".

Якщо серйозно, то чемпіонат - це ще й величезна рекламна акція. Адже на призи переможцям вручають, зрозуміло, новітні моделі мобільних телефонів. А якщо не вдалося новий телефон виграти, то його на чемпіонаті завжди можна купити замість знищеного старого.

Крім того, це ще й екологічна кампанія - старі телефони з чемпіонату відправляються на утилізацію.

РІА "Новости"