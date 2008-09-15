Паралімпіада: 3 золота, 2 срібла та 5 бронз

Протягом 9-го дня Паралімпійських ігор спортсмени, що представляють Україну, вибороли ще 10 медалей (3 золотих, 2 срібних і 5 бронзових) і перебувають на четвертому рядку неофіційного медального заліку, поступаючись Китаєві, Великій Британії та США. Ще шість позицій у десятці на сьогодні належать Австралії, Канаді, Росії, ПАР, Іспанії та Німеччині.

*** Українець Дмитро Виноградець отримав бронзову нагороду на Паралімпійських Іграх у Пекіні. Наш спортсмен із часом 53.37 став третім на дистанції 50 м у плаванні на спині (S3). Переміг тут китаєць Ду Цзянпінг зі світовим рекордом 44.31, другим став кореєць Мін Биеонг-Еон (44.80).

*** Ганна Єлісаветська та Ірина Соцька посіли перше і друге місце у плаванні на спині на дистанції на 50 м (S1). При цьому Ганна Єлісаветська встановила новий світовий рекорд (1.13.64). Час Ірини Соцької - 1.15.53.

*** Сергій Шенкевич виборов бронзову нагороду. Українець переміг у поєдинку за третє місце у фехтуванні на шпагах (сидячі, категорія В) француза Марка-Андре Кратере - 15:12.

*** Роман Павлик виборов срібну нагороду в бігу на 200 м (Т36). Час українця - 25.05 сек. Першим став Со Ва Вай з Гонконгу, третім - Че Міан з Китаю.

*** Дмитро Крижановський переміг у фінальному запливі на 50 м вільним стилем. Час Дмитра - 33.00 (S5). Другим став бразилець Даніель Діас (33.56), третім - іспанець Себастьян Родрігес (33.78).

*** На цій же дистанції українка Олена Акопян посіла третє місце із часом 37.53 (S5).

*** 23-е "золото" Україні на Паралімпіаді в Пекіні приніс плавець Олексій Федина. На дистанції 50 м вільним стилем (S13) Олексій встановив новий світовий рекорд і став першим з результатом 23.75, випередивши на 0.44 свого принципового суперника з Греції Харалампоса Таїганідіса. Третє місце у представника Росії Андрія Строкіна (24.55).

*** Ще одну бронзову нагороду нашій збірній з плавання принесла Ірина Балашова, яка показала третій результат на 50 м вільним стилем (S13) - 28.04. Перемогла тут Келлі Бечерер з США (27.85), другою стала Валерія Гранд Майсон з Канади (27.88).

*** У чоловічій естафеті 4х100 м українська збірна у складі Євгена Полтавського, Андрія Калини, Андрія Сироватченка та Тараса Ястремського здобула бронзові нагороди. 4.19.89 - такий результат наших хлопців, що зайняли третє місце. Зі світовим рекордом (4.11.90) заплив виграли австралійські плавці, срібні медалі дісталися представникам Китаю, що показали результат 4.12.67.

Загалом у Паралімпійської збірної України 69 медалей, з яких 23 золотих, 17 срібних і 29 бронзових.

За матеріалами сайту Чемпіон