Загибель 11 людей спровокувало... чаклунство на футбольному матчі

11 футбольних уболівальників із Конго загинули в бійці, яку спровокував воротар місцевого клубу "Ніуки", який почав чаклувати під час матчу. Голкіпер (його ім`я не називається) вибіг на поле і спробував накласти на суперників з команди "Сокозакі" чари, які мали допомогти "Ніуки" отримати перемогу, повідомляє сайт англійської газети Daily Telegraph.

Дії футболіста призвели до бійки за участю гравців обох команд. Безлади спробував зупинити один з працівників служби безпеки, але глядачі почали кидати в нього файєри. Незабаром на трибунах стадіону також почалася бійка, і поліцейські застосували проти уболівальників сльозогінний газ. В результаті безладів 11 чоловік загинули, ще кілька отримали поранення, пише Лента.ру.

Матч "Ніуки" - "Сокозакі" відбувся в неділю, 14 вересня, в конголезькому місті Бутембо. Чи брав воротар, що застосував магію, участь в грі, чи він вибіг на поле з лави запасних, не уточнюється.