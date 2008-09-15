Паралімпіада: плавці приносять Україні повний комплект нагород
14:55, 15 вересня 2008Спорт
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Новий світовий рекорд
Українки Ганна Єлісаветська та Ірина Соцька посіли перше і друге місце у плаванні на спині на дистанції на 50 м (S1) на Паралімпійських Іграх у Пекіні. При цьому Ганна Єлісаветська встановила новий світовий рекорд (1.13.64). Час Ірини Соцької - 1.15.53.
Сьогодні ж бронзовим призером на цій же дистанції став Дмитро Виноградець.
Із часом 53.37 він став третім на дистанції 50 м у плаванні на спині (S3). Переміг тут китаєць Ду Джянпінг зі світовим рекордом 44.31, другим став кореєць Мін Бієонг-Еон (44.80).
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