Паралімпіада: плавці приносять Україні повний комплект нагород

Українки Ганна Єлісаветська та Ірина Соцька посіли перше і друге місце у плаванні на спині на дистанції на 50 м (S1) на Паралімпійських Іграх у Пекіні. При цьому Ганна Єлісаветська встановила новий світовий рекорд (1.13.64). Час Ірини Соцької - 1.15.53.

Сьогодні ж бронзовим призером на цій же дистанції став Дмитро Виноградець.

Із часом 53.37 він став третім на дистанції 50 м у плаванні на спині (S3). Переміг тут китаєць Ду Джянпінг зі світовим рекордом 44.31, другим став кореєць Мін Бієонг-Еон (44.80).

Чемпіон