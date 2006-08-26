В аварії загинув Євген Кучеревський (фото)

Колишній головний тренер футбольного клубу "Дніпро" Євген Кучеревський загинув в ДТП у суботу в Дніпропетровську. Про це повідомили в прес-службі Головного Управління МНС в Дніпропетровській області.

"О 15.00 в суботу "Мерседес", за кермом якого перебував Є.Кучеревський, при повороті на перехресті вулиць Воронцова і Ростовської міста Дніпропетровська зіткнувся з КамАЗом, в якому перебували водій і пасажир", - повідомили в прес-службі.

"Є.Кучеревського в дуже важкому стані було доставлено до міської лікарні, де помер о 16.30", - зазначили в МНС.

Водій КамАЗу практично не постраждав, а його пасажира з травмами середнього ступеня тяжкості було госпіталізовано, повідомили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Під керівництвом Є.Кучеревського клуб "Дніпро" добився вищих нагород в своїй історії – в 1988-му році виграв чемпіонат СРСР, в 1989-му – кубок СРСР, а також вийшов до чвертьфіналу Кубка європейських чемпіонів УЄФА. У різні роки Є.Кучеревський тренував юнацьку і олімпійську збірні Росії, волгоградський "Ротор" і московський Торпедо-ЗІЛ.