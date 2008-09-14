Ющенко робить перший удар з центру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає відкриття нового футбольного стадіону в Дніпропетровську першим реальним кроком для проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на урочистій церемонії відкриття нової спортивної арени «Дніпро» в Дніпропетровську в неділю.

Президент привітав усіх дніпропетровців з відкриттям нового стадіону і зазначив, що «це подарунок Дніпропетровська всій Україні», оскільки на цьому стадіоні відбуватимуться матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що проведення чемпіонату є великою честю і відповідальністю для Української держави. «Ви перші зробили реальний крок для проведення чемпіонату», - наголосив Президент.

Він додав, що ця нова спортивна арена надихне дніпропетровських футболістів на підкорення нових футбольних висот.

Президент України зробив перший символічний удар по м`ячу з центра поля.