Ющенко робить перший удар з центру
Новий стадіон у Дніпропетровську - перший реальний крок до Євро-2012
Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає відкриття нового футбольного стадіону в Дніпропетровську першим реальним кроком для проведення Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на урочистій церемонії відкриття нової спортивної арени «Дніпро» в Дніпропетровську в неділю.
Президент привітав усіх дніпропетровців з відкриттям нового стадіону і зазначив, що «це подарунок Дніпропетровська всій Україні», оскільки на цьому стадіоні відбуватимуться матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що проведення чемпіонату є великою честю і відповідальністю для Української держави. «Ви перші зробили реальний крок для проведення чемпіонату», - наголосив Президент.
Він додав, що ця нова спортивна арена надихне дніпропетровських футболістів на підкорення нових футбольних висот.
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