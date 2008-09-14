Український екіпаж став переможцем авторалі Prime Yalta Rally 2008

Український екіпаж під стартовим номером 3 (м.Київ) у складі Юрія ПРОТАСОВА і Олександра ГОРБИКА став абсолютним переможцем авторалі Prime Yalta Rally 2008 в класі М-4, яке є етапом Кубка Європи і Кубком Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, друге місце завоювали Юрій ШАПОВАЛОВ і Кирило НЕСВІТ, а бронзу – Володимир ПЕТРЕНКО і Дмитро ЯРОВЕНКО.

У церемонії нагородження на набережній Ялти взяли участь голова організаційного комітету Prime Yalta Rally 2008, Президент Федерації Автомобільного спорту України Євген ЧЕРВОНЕНКО, голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА, мер міста Ялта Сергій БРАЙКО.

Як зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО, цього року авторалі Prime Yalta Rally одержало високу оцінку від команди міжнародних комісарів.

Він також наголосив, що під час Prime Yalta Rally 2008 ніхто не постраждав і погода сприяла проведенню змагань.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня з Набережної Ялти вже вчетверте стартувало авторалі Prime Yalta Rally 2008.

Ралі проходило в Ялті, а також на трасах біля гори Ай-Петрі в районі Ливадії і на трасах біля Алушти.

Протяжність трас складала рекордні 220 кілометрів звивистих доріг гірського Криму, з неповторними швидкісними ділянками, яким дана висока оцінка фахівцями Міжнародної автомобільної федерації.

У змаганнях брали участь 63 екіпажі професійних гонщиків зі Швеції, Росії, Литви, Латвії, Польщі, Естонії, Грузії та України.

Спеціальні гості ралі – легендарний «літаючий» фінн, чотириразовий чемпіон ралі «Париж-Дакар», депутат Європарламенту Арі ВАТАНЕН, легенда автоспорту, фінський спортсмен, якого називають найрезультативнішим гонщиком XX сторіччя Томмі МЯКІНЕН та ін.

Організаторами ралі виступили Автомобільна федерація України, проект "Червоненко racing" та ін.

Нагадаємо, вперше Yalta Rally відбулося в 2005 році. Вже тоді в 2005 році організатори Yalta Rally поставили собі за мету привести до України Кубок Європи з ралі. Задіявши на проведення перегонів кращі спортивні та рекламні сили, організатори домоглися того, що в 2006 році трасі було присвоєно статус етапу Кубка Європи з одним із високих коефіцієнтів по класифікації Міжнародної автомобільної федерації, при цьому без дворічного випробувального терміну.