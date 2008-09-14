Результати Кубка України з футболу
18:36, 14 вересня 2008Спорт
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Зіграно чотири останні матчі
Сьогоднішніми матчами закінчилася 1/16 Кубка України з футболу
Оболонь - Чорноморець 1:0 (Клименко 114)
Олександрія - Карпати 1:0 (Шупик 39)
ІгроСервіс - Зоря 0:2 (Жуніор 79, Каменюка 89)
Нива - Сталь 1:4
Нагадаємо, що вчора зіграли:
Іллічівець - Шахтар 0:3
Фенікс-Іллічівець - Кривбас 2:1
Геліос - Закарпаття 0:1
Дністер - Металіст 1:4
Зірка К - Ворскла 0:1
Комунальник - Арсенал 0:3
ЦСКА - Таврія 0:3
Княжа - ФК Львів 0:2
Олком - Динамо 0:5
Кримтеплиця - Дніпро 1:3
Металург З - Металург Д 2:3
Десна - ФК Харків 1:4
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