Паралімпіада: 2 золота, 3 срібла та 3 бронзи

Восьмий день змагань на Паралімпійський іграх у Пекіні для України розпочався з золота Оксани Зубковської у стрибках у довжину. Українка встановила новий світовий рекорд. Вона стрибнула на 6.28 метрів і у підсумку отримала 1137 очок.

Срібло здобула українка Вікторія Кравченко в бігу на 200 м (Т37) серед жінок. Вона показала свій кращий час у сезоні - 29,60 с і відстала від чемпіонки з Австралії на 0,32 секунди.

Золото та бронзу Україні принесли плавці на дистанції 50 м вільним стилем (S12). Максим Веракса встановив новий світовий рекорд і став першим з результатом 23,43 с, а третім фінішував Сергій Кліпперт з часом 24,73. Для Максима це вже п`ята медаль на цих Іграх (4 золотих, 1 бронзова), а для Сергія - шоста (2 срібних, 4 бронзових).

Срібло та бронзу у змаганнях з плавання на дистанції 100 м на спині (S13) серед чоловіків здобули Олексій Федина та Дмитро Алєксєєв. Час українців - 1:02.93 і 1:03.40 відповідно. А переміг тут з новим світовим рекордом грек Тайганідіс (59.85).

Срібна нагорода у метанні диску (F37/38) серед чоловіків здобув Микола Жабняк. Українець встановив новий світовий рекорд - 52,00 м, саме на таку відстань від кинув диск, але для перемоги цього не вистачило (!). Миколу, який у підсумку набрав 1010 очків, обійшов іранець Хардані з результатом у 1024 очка.

Бронзову нагороду на 200-метрівці з бігу (Т38) серед чоловіків здобув Микита Сеник. Він показав кращий свій результат у сезоні і зміг піднятися на п`єдестал. Час українця - 22.52.

Загалом у Паралімпійської збірної 59 медалей, з яких 20 золотих, 15 срібних і 24 бронзових.

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