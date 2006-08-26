Томенко відкрив фестиваль зірок спорту

У Черкасах стартував перший в Україні фестиваль зірок спорту «Спортивні ігри України».

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи цей фестиваль, його ініціатор, народний депутат України Микола ТОМЕНКО підкреслив, що ідея цього фестивалю полягає у тому, щоб люди, які були прапором українського спорту, і ветерани спорту, яких незаслужено забули, могли передати свій досвід і навики молодому поколінню.

М.ТОМЕНКО наголосив, що дуже важливим не лише показати, на що здатні зірки, а й поспілкуватись з молоддю і переконати її у тому, що в спорті можна бути успішною людиною і зробити кар’єру.

За його словами, тому вперше в Україні проходить фестиваль, де відомі зірки українського спорту Василь ВІРАСТЮК, Інесса КРАВЕЦЬ, Денис ГОТФРІД, В’ячеслав ОЛІЙНИК, Світлана ЛИСЯНСЬКА та інші проведуть свої майстер-класи для молоді.

М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що цю ідею популяризації спорту підхоплять й інші обласні центри. «Бо абсолютно очевидно, що спорт – це одна із небагатьох речей, які об’єднують Україну. Це своєрідна національна ідея, і я хотів би, щоб вона виходила сьогодні з Черкас і поширювалась на всі інші обласні центри України», - сказав народний депутат.