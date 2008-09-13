Результати матчів Кубка України з футболу

Команди прем`єр-ліги забили по 3-5 голів

Зіграні сьогоднішні матчі 1/16 Кубка України з футболу Іллічівець - Шахтар 0:3 (Жадсон 40, Ілсіньо 70, Адріано 81) Фенікс-Іллічівець - Кривбас 2:1 (Патула 31, Прокопченко 79 - Грицук 74) Геліос - Закарпаття 0:1 (Ярош 47 пен.) Дністер - Металіст 1:4 (Залевський 82 - Дєвіч 20, 81, Жажа Коельо 23, 29) Зірка К - Ворскла 0:1 (Ярмаш 43) Комунальник - Арсенал 0:3 (Лисенко 29, Беньо 44, Мандзюк 88) ЦСКА - Таврія 0:3 (Гоменюк 35, 45, Галюза 66) Княжа - ФК Львів 0:2 (Кицута 60, Худзик 69) Олком - Динамо 0:5 (Ярмоленко 8, 71, Асатіані 12, Кравець 45, Шудрик 61 автогол) Кримтеплиця - Дніпро 1:3, осн. час 1:1 (Саранчуков 89 пен. - Білик 10, 105, Феррейра 93) Металург З - Металург Д 2:3 (Вернидуб 5, Алозі 16 - Березовчук 7, Ситник 32, Тимченко 90) Десна - ФК Харків (Кучеренко 71 - Рібейру 25, Платон 67, Роша Батіста 68, Бойченко 84) Завтра о 16.00 почнуть свої зустрічі: ІгроСервіс - Зоря, Нива - Сталь, Оболонь - Чорноморець і Олександрія - Карпати.

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