Результати матчів Кубка України з футболу

21:34, 13 вересня 2008
Спорт
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Команди прем`єр-ліги забили по 3-5 голів

Зіграні сьогоднішні матчі 1/16 Кубка України з футболу

Іллічівець - Шахтар 0:3 (Жадсон 40, Ілсіньо 70, Адріано 81)

Фенікс-Іллічівець - Кривбас 2:1 (Патула 31, Прокопченко 79 - Грицук 74)

Геліос - Закарпаття 0:1 (Ярош 47 пен.)

Дністер - Металіст 1:4 (Залевський 82 - Дєвіч 20, 81, Жажа Коельо 23, 29)

Зірка К - Ворскла 0:1 (Ярмаш 43)

Комунальник - Арсенал 0:3 (Лисенко 29, Беньо 44, Мандзюк 88)

ЦСКА - Таврія 0:3 (Гоменюк 35, 45, Галюза 66)

Княжа - ФК Львів 0:2 (Кицута 60, Худзик 69)

Олком - Динамо 0:5 (Ярмоленко 8, 71, Асатіані 12, Кравець 45, Шудрик 61 автогол)

Кримтеплиця - Дніпро 1:3, осн. час 1:1 (Саранчуков 89 пен. - Білик 10, 105, Феррейра 93)

Металург З - Металург Д 2:3 (Вернидуб 5, Алозі 16 - Березовчук 7, Ситник 32, Тимченко 90)

Десна - ФК Харків (Кучеренко 71 - Рібейру 25, Платон 67, Роша Батіста 68, Бойченко 84)

Завтра о 16.00 почнуть свої зустрічі: ІгроСервіс - Зоря, Нива - Сталь, Оболонь - Чорноморець і Олександрія - Карпати.

 

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