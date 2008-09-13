Зіграно матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 4-го туру англійської Прем`єр-ліги

Ліверпуль - МЮ 2:1 (Браун 27 автогол, Бабель 77 - Тевес 3)

Блекберн - Арсенал 0:4 (ван Персі 8, Адебайор 45+1, 81 пен, 90+2)

Вест Бромвіч - Вест Хем 3:2 (Моррісон 3, Беднар 37 пен, Брант 83 - Нобл 29, Нілл 35)

Ньюкасл - Халл Сіті 1:2 (Хіско 81 - Кінг 34 пен, 55)

Портсмут - Міддлсбро 2:1 (Дефо 59, 86 - Мідо 24)

Віган - Сандерленд 1:1 (Закі 78 - Брамбл 15 автогол)

Фулхем - Болтон 2:1 (Гера 15, Замору 41 - Кевін Девіс 82)

МСіті - Челсі 1:1 (Робіньо 13 - Карвальо 16, матч триває)

У 4-му турі залишилося зіграти матчі Сток Сіті - Евертон (завтра) і Тоттенхем - Астон Вілла (післязавтра).

Ліверпуль і Челсі не випускають першості, проте й поділити не можуть – по 10 очок.

У Арсенала - 9, Халл Сіті – 7.

У п`ятьох команд (МСіті, Фулхем, Вест Хем, Міддлсбро, Портсмут) – 6 очок.

У вісьмох (!) – 4 очки. Це Віган, Астон Вілла, МЮ, Болтон, Вест Бромвіч, Ньюкасл, Сандерленд, Блекберн.

Завтрашні суперники Сток Сіті і Евертон поки що набрали по 3 очки.

Тоттенхем у понеділок спробує до свого одного очка додати хоч щось.