Президент привітав нових переможців та призерів Паралімпійських ігор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав переможців ХІІІ літніх Паралімпійських ігор з плавання Олексія ФЕДИНУ, Дмитра ВИНОГРАДЦЯ, срібного призера з плавання Сергія КЛІППЕРТА, бронзових призерів з плавання Віктора СМИРНОВА, Максима ВЕРАКСУ та Олену АКОПЯН, а також переможців з легкої атлетики Василя ЛІЩИНСЬКОГО, срібного призера з легкої атлетики Оксану БОТУРЧУК та бронзового призера з легкої атлетики Олександра ЯСИНОВОГО.

“Прийміть щиросердні вітання із черговими перемогами на XIII літніх Паралімпійських іграх у Пекіні”, - зазначається у вітанні, текст якого розміщено на Офіційному сайті Глави держави.

“Завдяки талантові, неймовірній силі духу та досконалій майстерності, ви знову підкорили не тільки спортивні вершини, а й серця мільйонів шанувальників з усіх куточків нашої України. Ми пишаємося вашими успіхами!”, - наголошує В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив сподівання, що “кожному з вас ще не раз підкоряться високі спортивні вершини”.

В.ЮЩЕНКО побажав паралімпійцям щастя, здоров`я, втілення мрій та нових звершень на славу України.

На сьогодні Паралімпійська збірна України посідає четверте місце в медальному заліку з 51 нагородою (18 золотих, 12 срібних і 21 бронзова).