Паралімпіада: 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи

Василь Ліщинський здобув для України 16 золоту медаль у загальному заліку. Василь виграв змагання з метання диску (F11/12) серед чоловіків. Третє місце тут також посів українець - Олександр Ясиновий.

*** Золото у плаванні на дистанції 100 м брасом (SB13) виграв українець Олексій Федина з новим світовим рекордом - 1:04.63. Це друге золото Олексія у Пекіні, також у його активі ще є срібна медаль. П`яте місце у цьому запливі посів ще один українець - Максим Задовний (1:09.22).

*** Дмитро Виноградець тріумфував на дистанції 50 м вільним стилем (S3) серед чоловіків. Дмитро встановив новий світовий рекорд - 42.60 с. Це його друга паралімпійська золота нагорода.

*** Срібна нагорода з бігу на дистанції 400 м (Т12) серед жінок дісталася Оксані Ботурчук, яка поступилася тільки француженці. Це друга нагорода Оксани на цій Паралімпіаді, до цього у неї було золото.

*** У змаганнях з плавання на дистанції 100 м на спині (S12) серед чоловіків перегнати українців Сергія Кліпперта та Максима Вераксу зміг тільки росіянин Нєволін-Свєтов. Сергій показав час 1:00.31 і здобув срібну нагороду (це вже 5-а його медаль у Пекіні, до цього Кліпперт здобув 1 срібло і 3 бронзи). А Максим з часом 1:02.08 став бронзовим призером (до цього у нього було 3 золота).

*** На дистанції 100 м на спині (S11) серед чоловіків українець Віктор Смирнов став третім. Час Віктора - 1:09.41. Він трохи більше, чим на півтори секунди програв чемпіону. Це вже третя бронза Смирнова у Пекіні.

*** Бронза на дистанції 50 м баттерфляєм (S6) серед жінок дісталася Олені Акопян. Вона пропливла цю відстань за 40.72 с. Олена відстала від першого місця на 2.28 секунди.

На сьогодні Паралімпійська збірна України посідає четверте місце в медальному заліку з 51 нагородою (18 золотих, 12 срібних і 21 бронзова).

Чемпіон