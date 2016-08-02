Президент МОК хоче повністю змінити систему контролю за допінгом у спорті

Про це він заявив, виступаючи на засіданні МОК в Ріо-де-Жанейро - за три дні до відкриття літньої Олімпіади, передає Бі-бі-сі. За словами Томаса Баха, він буде домагатися впровадження більш ефективної і стабільної системи, що володіє більшою прозорістю.

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На цій сесії МОК, яка проходить під тінню російського допінгового скандалу, президент комітету захищав своє рішення не вводити повної заборони на участь в Олімпіаді російських спортсменів.

Він поклав частину провини на Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) і запропонував провести всебічну перевірку його діяльності.