Президент МОК хоче повністю змінити систему контролю за допінгом у спорті
20:42, 02 серпня 2016Спорт
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Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах закликав до повного перегляду існуючої антидопінгової системи в міжнародному спорті.
МОК може найняти експертів для вивчення допінгової історії / cija.ca
Про це він заявив, виступаючи на засіданні МОК в Ріо-де-Жанейро - за три дні до відкриття літньої Олімпіади, передає Бі-бі-сі. За словами Томаса Баха, він буде домагатися впровадження більш ефективної і стабільної системи, що володіє більшою прозорістю.
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На цій сесії МОК, яка проходить під тінню російського допінгового скандалу, президент комітету захищав своє рішення не вводити повної заборони на участь в Олімпіаді російських спортсменів.
Він поклав частину провини на Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) і запропонував провести всебічну перевірку його діяльності.
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