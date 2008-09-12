Паралімпіада: сьогодні Україна здобула 4 золота, 2 срібла, 3 бронзи

12 вересня українські легкоатлети завоювали повний комплект нагород на Паралімпійських Іграх у Пекіні. Золото у штовханні ядра виграла Алла Мальчик (клас F 35/36), яка до того ж встановила і новий світовий рекорд.

Перше місце на дистанції 200 м з бігу (Т38) серед жінок виграла українська легкоатлетка Інна Дяченко. Вона також встановила новий світовий рекорд у цій дисципліні - 27.81.

Ще одне золото здобув Максим Веракса (це вже третє золото українця) у змаганнях з плавання на дистанції 100 м вільним стилем (S12) серед чоловіків. До того ж Максим встановив новий світовий рекорд - 51.93. Друге місце і срібло у цьому запливі також дісталося Україні - Сергію Кліпперту, час якого - 53.81.

У запливі на 200 метрів комплексом (SM13) серед чоловіків кращим зі світовим рекордом виявився українець Олексій Федина. Бронза тут також залишилася за Україною - Дмитро Алєксєєв. Час чемпіона - 2:13.84, Дмитра - 2:17.13. Данило Чуфаров у цьому ж запливі став четвертим із часом 2:18.07.

Срібло у бігу на 100 метрів у Вікторії Кравченко (клас T37), бронзова нагорода на цій же дистанції в Микити Сеника (клас Т 38).

Світлана Горбенко стала бронзовою призеркою у стрибках у довжину. Вона показала результат 5.62 м і від першого місця відстала на 6 сантиметрів. Ще дві українки, які брали тут участь - Юлія Корунчак і Марина Чишко, стали 8-ою та 13-ою відповідно.