У вихідні Дніпропетровськ перевірятимуть експерти УЄФА

У Дніпропетровську 13-14 вересня працюватимуть експерти УЄФА, делеговані в Україну для огляду ходу виконання проектів стадіонів України у рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

До складу делегації увійдуть керівник підрозділу стадіонів та безпеки УЄФА Марк ТІММЕР, експерт УЄФА з питань стадіонів Давид ПЕТРІАШВІЛІ, директор виконавчої дирекції Євро-2012 Іван ФЕДОРЕНКО, експерт Федерації футболу України з питань стадіонів Андрій МИКИТІВ, заступник директора виконавчої дирекції Євро-2012 Юрій БАРАБАШ.

У Дніпропетровську експерти планують детально оглянути стадіон, що вже побудований і використовуватиметься для проведення матчів фінального турніру Євро-2012.

14 вересня інспектори візьмуть участь в офіційному відкритті стадіону та переглянуть товариську зустріч ветеранів "Дніпро" (Дніпропетровськ) – "Спартак" (Москва).