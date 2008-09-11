Менеджери Руїса перелічили удари в бою з Валуєвим

Менеджер боксера-важкоатлета Джонні Руїса Тоні Кардинале заявив, що команда американця наполягатиме на скасуванні результату бою з Миколою Валуєвим. За словами Кардинале, представники Руїса перелічили "силові удари", завдані обома боксерами, і дійшли висновку, що росіянин пропустив їх удвічі більше, повідомляє Лента.ру з посиланням на fightnews.com.

Менеджер розповів, що команда Руїса переглянула повний запис бою з Валуєвим і встановила, що американець завдав 98 точних "силових ударів", а росіянин - 52. Крім того, зроблені підрахунки показали, що Валуєв впродовж бою ініціював 79 клінчів, а Руїс - тільки 29.

8 вересня команда Руїса заявила про намір опротестувати результат двобою за титул чемпіона WBA (Світова боксерського асоціація) і зажадати матчу-реваншу. Американський боксер і його представники вважають, що арбітри і рефері бою припустилися ряду помилок і порушили кілька пунктів правил суддівства.

9 вересня виконавчий директор промоутерської компанії Sauerland Event, який представляє інтереси Валуєва, назвав претензії команди Руїса сміховинними і образливими для WBA. Кардинале зазначив, що його не цікавить думка представників російського боксера.