Президент і прем’єр привітали паралімпійців з новими перемогами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали українських паралімпійців з новими перемогами.

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні В.ЮЩЕНКА срібному призеру з академічного веслування ХІІІ літніх Паралімпійських ігор Олександру ПЕТРЕНКУ йдеться: “Ваша перемога у веслуванні академічному є свідченням високої майстерності, виняткової мужності та сили волі. Ви примножили успіхи нашої збірної команди й славу України. Нехай ця перша паралімпійська медаль стане для Вас сходинкою до підкорення найвищої спортивної вершини”.

Також Президент привітав срібного призера з плавання Андрія КАЛИНУ і бронзового призера з плавання Сергія КЛІППЕРТА, зазначивши: “У напруженому змаганні ви в черговий раз підтвердили свою високу майстерність, здатність боротися і перемагати. Переконаний, завойовані нагороди виправдали надії мільйонів співвітчизників, надихнули українську паралімпійську збірну на нові звитяги”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО надіслала особисто О.ПЕТРЕНКУ, А.КАЛИНІ та С.КЛІППЕРТУ вітальні урядові телеграми. „Хочу подякувати вам за те, що ви гідно представили Україну на головній спортивній арені та заявили усьому світові, що українські спортсмени-паралімпійці мають незламну віру у перемогу. Отримати паралімпійську нагороду ви змогли завдяки своїй майстерності та великій силі волі. Знаю, що шлях до таких великих нагород, світового визнання тяжкий, але українці взмозі долати усі перешкоди”, - йдеться у вітаннях прем’єра.