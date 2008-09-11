Павленко і Лю Пен підписали угоду на 4 роки

У Пекіні укладено угоду про співробітництво між Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту та Головним управлінням спорту Китайської Народної Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, угоду підписали міністр України у справах сім’ї молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО та голова управління спорту КНР ЛЮ Пен.

Документ діятиме 4 роки. Він сприятиме україно-китайським відносинам у галузі спорту, порозумінню та дружбі між спортсменами обох держав. Сторони зобов’язалися посилити обмін та співробітництво у сфері масового спорту, проводити консультування, зустрічі з питань обміну та визначення спільних інтересів.

Передбачається також взаємодія з питань підготовки тренерів та їх направлення до України і Китаю відповідно з метою підвищення кваліфікації.

Підкреслюючи позитивну роль, яку відіграють уряди обох держав у боротьбі з використанням допінгу в спорті, сторони посилюватимуть двостороннє співробітництво та обмін досвідом у цьому питанні.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА сторони домовились про те, що протягом двох місяців буде розроблений план конкретних дій на наступних два роки. До реалізації плану спортивні відомства обох країн планують перейти у грудні цього року.