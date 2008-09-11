Паралімпіада: українці здобули два срібла та бронзу

Українець Олександр Петренко здобув срібну медаль на Паралімпіаді у Пекіні. Олександр посів друге місце у фінальному одиночному заїзді у змаганнях з веслування серед чоловіків. Час українця - 5:26.03.

1. Том Еггер (Великобританія) - 5:22.09

2. Олександр Петренко (Україна) - 5:26.03

3. Елі Наві (Ізраїль) - 5:39.11

Ще одне срібло для України здобув Андрій Калина у змаганнях з плавання на дистанції 200 м комплексом (SM9) серед чоловіків.

1. Меттью Коудрі (Австралія) - 2:13.60 (світовий рекорд)

2. Андрій Калина (Україна) - 2:17.21

3. Коді Бюрей (США) - 2:20.21

Бронза дісталася Сергію Кліпперту на дистанції 400 м вільним стилем (S12).

1. Сєргєй Пунко (Білорусь) - 4:06.64 (світовий рекорд)

2. Енріке Флоріано (Іспанія) - 4:15.89

3. Сергій Кліпперт (Україна) - 4:19.46

Чемпіон