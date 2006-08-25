Бій Кличка і Шеннона Бріггза не відбудеться

Американський боксер Шеннон БРИГГЗ оголосив про те, що його поєдинок з чемпіоном світу за версією IBF у суперважкій вазі українцем Володимиром КЛИЧКОМ не відбудеться, передає Лента.ру.

Джерела в оточенні Ш.БРІГГЗА зазначили, що рішення про відміну поєдинку було прийнято через поведінку менеджера В.КЛИЧКА Шеллі ФІНКЕЛЯ, який почав вести переговори з іншими боксерами, зокрема, з чемпіоном світу WBC росіянином Олегом МАСКАЄВИМ і американцем Келвіном БРОКОМ.

Замість бою з В.КЛИЧКОМ Ш.БРІГГЗ на початку листопада проведе поєдинок з чемпіоном світу за версією WBО білорусом Сергієм ЛЯХОВИЧЕМ. Крім того, Ш.БРІГГЗ підписав контракт з промоутером С.ЛЯХОВИЧА американцем Доном КІНГОМ, передавши йому права на проведення своїх поєдинків.