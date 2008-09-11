Тренер хорватів не впадає у відчай, попереду - Україна

До зустрічі з Англією збірна Хорватії на загребському "Максимірі" не програвала. Тео Волкотт разом з партнерами розвінчали міф про непереможність господарів. Та все ж хорвати поступилися не кому-небудь, а родоначальникам футболу з найсильнішим чемпіонатом у Європі...

"Ми програли матч і це серйозний для нас удар, - почав прес-конференцію головний тренер збірної Хорватії Славен Біліч. - Але це поразка в одній грі, а не у всьому турнірі. Ми не повинні посипати голову попелом, оскільки через місяць граємо з Україною. Я вірю в свою команду, ми повинні повернутися на старий, переможний шлях. Англія заслужила цю велику перемогу. Вдячний своїм хлопцям, які боролися до кінця, а також глядачам за їх феноменальну підтримку до фінального свистка".

В англійській збірній на полі вийшли сім гравців, які грали у фіналі Ліги чемпіонів. У них величезний досвід і високий рівень, який вони продемонстрували на "Максимірі". Біліч вважає, що другий пропущений гол визначив долю поєдинку.

"У першому таймі і на початку другого ми грали на рівних. Я б навіть сказав, що до пропущеного м`яча ми навіть домінували. Проте гра пішла в іншому напрямку. Хто такий Волкотт, ми чудово знали, як він грає, але першу ж можливість він використав. У перерві я сказав гравцям, що вони добре працюють, але просто треба бути обережними. Англійці жорстоко покарали нас за кожну допущену помилку, тому катастрофа все ж таки сталася".

"Щоб зберегти міцність оборони після видалення Роберта Ковача тактика команди змінилася з 4-4-2 на 4-4-1, проте вона не принесла бажаного результату. По відеоповтору мені здається, що фол Ковача не тягнув на червону картку. Але оскільки у Коула пішла кров, арбітрові довелося видаляти. Упевнений, що Роберт завдав не навмисного удару", - резюмував Біліч.

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