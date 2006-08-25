”Чорноморець” і ”Металург” вийшли в основну сітку Кубка УЄФА
(всі результати 2-го раунду)
24 серпня відбулися всі матчі у відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА. Обидва українські клуби - одеський "Чорноморець" і запорізький "Металург" - вийшли в перший раунд.
Нічия 1:1 у гостях у плоцької «Вісли» вивела далі одеситів, а запорожці вдома розгромили молдавський "Зімбру" з рахунком 3:0.
Із клубів пострадянського простору, окрім зазначених клубів і казанського "Рубіна", далі пройшла лише естонська "Левадія", перемігши голландський "Твенте".
БАТЕ - Рубін 0:2
Голи: Домінгес, 35, 43
Перший матч - 0:3
Осер - ОФК 5:1
Голи: Міньо, 23; Йелень, 45; Пьєроні, 82, 85, 90 - Петрович, 31
Перший матч - 0:1
Літекс - Омонія 2:1
Голи: Златинов, 42; Манолев, 45 - Берберович, 32-авт
Перший матч - 0:0
Етнікос - Руселаре 5:0
Голи: Пояцис, 3, 15; Степанович, 47-пен, 54; Бєлич, 90
Перший матч - 1:2
Вадуц - Базель 2:1
Голи: Сара, 49; Ритцбергер, 63 - Кужманович, 56
Перший матч - 0:1
Брондбю - Флора 4:0
Голи: Йенсен, 49; Аггер, 64, 86; Лорентцен, 77
Перший матч - 0:0
Сьон - Рід 1:0
Гол: Кульїч, 35-пен
Перший матч - 0:0
Отвидаберг - Бранн 1:1
Голи: Хаглунд, 35 - Даль, 86
Перший матч - 3:3
Амері - Герта 2:2
Голи: Давітнідзе, 18; Давіташвілі, 48 - Лакич, 35, Пантеліч, 83
Перший матч - 0:1
Вісла - Чорноморець 1:1
Голи: Геворгян, 61 - Шищенко, 31
Перший матч - 0:0
Динамо Мінськ - Артмедіа 2:3
Голи: Ковель, 76, Марсіо, 90 - Галенар, 31; Гайдош, 38; Буряк, 61
Перший матч - 1:2
Сконто - Мольде 1:2
Голи: Астафьевс, 67 - Маврич, 42; Охрі, 60
Перший матч - 0:0
Бейтар - Динамо Бухарест 1:1
Голи: Іцхаки, 4 - Нікулеску, 25
Перший матч - 0:1
Ньюкасл - Вентспілс 0:0
Перший матч - 1:0
Домжале - Хапоель Т-А 0:3
Голи: Йоліч, 70; Клещенко, 90; Огабона, 90
Перший матч - 2:1
Славія - Карван 0:0
Перший матч - 2:0
Кайсеріспор - Тірана 3:1
Голи: Топуз, 5; Ханіфі, 45; Унал, 48 - Саліхи, 52
Перший матч - 2:0
Левадія - Твенте 1:0
Гол: Нахк, 36
Перший матч - 1:1
Локомотив Софія - Бней-Єгуда 4:0
Голи: Добрев, 21; Генков, 43; Караджинов, 61, 81
Перший матч - 2:0
Трабзонспор - АПОЕЛ 1:0
Гол: Ріца, 87
Перший матч - 1:1
Металург - Зімбру 3:0
Голи: Тасевські, 16, 54; Квірквелія, 70
Перший матч - 0:0
Грассхоппер - Фехервар 2:0
Голи: Суттер, 5; Сантос, 24
Перший матч - 1:1
Брюгге - Судува 5:2
Голи: Реландс, 10; Балабан, 40, 69; Гвозденович, 58; Дуфер, 67 - Брага, 53; Чикладзе, 57-пен
Перший матч - 2:0
Каунас - Рандерс 1:0
Гол: Велічка, 72-пен
Перший матч - 1:3
Рапід Бухарест - Сараєво 2:0
Голи: Буга, 39; Молдован, 90
Перший матч - 0:1