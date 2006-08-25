”Чорноморець” і ”Металург” вийшли в основну сітку Кубка УЄФА

24 серпня відбулися всі матчі у відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА. Обидва українські клуби - одеський "Чорноморець" і запорізький "Металург" - вийшли в перший раунд.

Нічия 1:1 у гостях у плоцької «Вісли» вивела далі одеситів, а запорожці вдома розгромили молдавський "Зімбру" з рахунком 3:0.

Із клубів пострадянського простору, окрім зазначених клубів і казанського "Рубіна", далі пройшла лише естонська "Левадія", перемігши голландський "Твенте".

БАТЕ - Рубін 0:2

Голи: Домінгес, 35, 43

Перший матч - 0:3

Осер - ОФК 5:1

Голи: Міньо, 23; Йелень, 45; Пьєроні, 82, 85, 90 - Петрович, 31

Перший матч - 0:1

Літекс - Омонія 2:1

Голи: Златинов, 42; Манолев, 45 - Берберович, 32-авт

Перший матч - 0:0

Етнікос - Руселаре 5:0

Голи: Пояцис, 3, 15; Степанович, 47-пен, 54; Бєлич, 90

Перший матч - 1:2

Вадуц - Базель 2:1

Голи: Сара, 49; Ритцбергер, 63 - Кужманович, 56

Перший матч - 0:1

Брондбю - Флора 4:0

Голи: Йенсен, 49; Аггер, 64, 86; Лорентцен, 77

Перший матч - 0:0

Сьон - Рід 1:0

Гол: Кульїч, 35-пен

Перший матч - 0:0

Отвидаберг - Бранн 1:1

Голи: Хаглунд, 35 - Даль, 86

Перший матч - 3:3

Амері - Герта 2:2

Голи: Давітнідзе, 18; Давіташвілі, 48 - Лакич, 35, Пантеліч, 83

Перший матч - 0:1

Вісла - Чорноморець 1:1

Голи: Геворгян, 61 - Шищенко, 31

Перший матч - 0:0

Динамо Мінськ - Артмедіа 2:3

Голи: Ковель, 76, Марсіо, 90 - Галенар, 31; Гайдош, 38; Буряк, 61

Перший матч - 1:2

Сконто - Мольде 1:2

Голи: Астафьевс, 67 - Маврич, 42; Охрі, 60

Перший матч - 0:0

Бейтар - Динамо Бухарест 1:1

Голи: Іцхаки, 4 - Нікулеску, 25

Перший матч - 0:1

Ньюкасл - Вентспілс 0:0

Перший матч - 1:0

Домжале - Хапоель Т-А 0:3

Голи: Йоліч, 70; Клещенко, 90; Огабона, 90

Перший матч - 2:1

Славія - Карван 0:0

Перший матч - 2:0

Кайсеріспор - Тірана 3:1

Голи: Топуз, 5; Ханіфі, 45; Унал, 48 - Саліхи, 52

Перший матч - 2:0

Левадія - Твенте 1:0

Гол: Нахк, 36

Перший матч - 1:1

Локомотив Софія - Бней-Єгуда 4:0

Голи: Добрев, 21; Генков, 43; Караджинов, 61, 81

Перший матч - 2:0

Трабзонспор - АПОЕЛ 1:0

Гол: Ріца, 87

Перший матч - 1:1

Металург - Зімбру 3:0

Голи: Тасевські, 16, 54; Квірквелія, 70

Перший матч - 0:0

Грассхоппер - Фехервар 2:0

Голи: Суттер, 5; Сантос, 24

Перший матч - 1:1

Брюгге - Судува 5:2

Голи: Реландс, 10; Балабан, 40, 69; Гвозденович, 58; Дуфер, 67 - Брага, 53; Чикладзе, 57-пен

Перший матч - 2:0

Каунас - Рандерс 1:0

Гол: Велічка, 72-пен

Перший матч - 1:3

Рапід Бухарест - Сараєво 2:0

Голи: Буга, 39; Молдован, 90

Перший матч - 0:1

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