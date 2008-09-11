Паралімпіада: українську спортсменку піймали на допінгу
09:35, 11 вересня 2008Спорт
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Є сім днів на оскарження дискваліфікації
На XIII літніх Паралімпійських іграх у Пекіні виявлено допінг в української спортсменки Людмили ОСМАНОВОЇ (пауерліфтинг), повідомляє “Німецька хвиля”.
Також встановлено, що антидопінгові правила порушив атлета з Малі Факоуро СІССОКО.
Обох спортсменів дискваліфіковано на два роки. Вони мають сім днів на оскарження цього рішення. Раніше допінг було виявлено у пакистанського важкоатлета.
Довідка УНІАН. Людмила ОСМАНОВА - заслужений майстер спорту, чемпіон Європи з пауерліфтингу в жимі штанги лежачи серед спортсменів-інвалідів.
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