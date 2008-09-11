Паралімпіада: українську спортсменку піймали на допінгу

На XIII літніх Паралімпійських іграх у Пекіні виявлено допінг в української спортсменки Людмили ОСМАНОВОЇ (пауерліфтинг), повідомляє “Німецька хвиля”.

Також встановлено, що антидопінгові правила порушив атлета з Малі Факоуро СІССОКО.

Обох спортсменів дискваліфіковано на два роки. Вони мають сім днів на оскарження цього рішення. Раніше допінг було виявлено у пакистанського важкоатлета.

Довідка УНІАН. Людмила ОСМАНОВА - заслужений майстер спорту, чемпіон Європи з пауерліфтингу в жимі штанги лежачи серед спортсменів-інвалідів.