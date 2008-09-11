Результати відбіркових матчів ЧС-2010 у Європі

Суперники збірної Росії втратили очки

ЧС-2010. Відбірний турнір. Європа. 2-й тур Група 1 Албанія - Мальта - 3:0 Голи: Богдані, 45, Дуро, 83, Далку, 89 Швеція - Угорщина - 2:1 Голи: Чельстрем, 54, Хольмен, 63 - Рудольф, 90 Португалія - Данія - 2:3 Голи: Нані, 42, Деку, 86 - пенальті - Бендтнер, 84, Поульсен, 90, Йенсен, 90 Країна І О Албанія 2 4 Данія 2 4 Швеція 2 4 Португалія 2 3 Угорщина 2 1 Мальта 2 0 Група 2 Швейцарія - Люксембург - 1:2 Голи: Нкуфо, 43 - Страссер, 29, Льовек, 86 Молдавія - Ізраїль - 1:2 Голи: Пікущак, 1 - Голан, 39, Сабан, 45 Латвія - Греція - 0:2 Голи: Гекас, 10, 50 Греція 2 6 Ізраїль 2 4 Латвія 2 3 Люксембург 2 3 Швейцарія 2 1 Молдавія 2 0 Група 3 Північна Ірландія - Чехія - 0:0 Сан-Маріно - Польща - 0:2 Голи: Смолярек, 35, Левандовські, 69 Словенія - Словаччина - 2:1 Голи: Новаковіч, 23, 81 - Якубко, 83 Польща 2 4 Словенія 2 4 Словаччина 2 3 Чехія 1 1 Північна Ірландія 2 1 Сан-Маріно 1 0 Група 4 Росія - Вельс - 2:1 Голи: Павлюченко, 22 - пенальті, Погребняк, 81 - Ледлі, 67 Азербайджан - Ліхтенштейн - 0:0 Фінляндія - Німеччина - 3:3 Голи: Йоханссон, 32, Вяйрюнен, 43, Сьєлунд, 53 - Клозе, 38, 45, 83 Німеччина 2 4 Росія 1 3 Уельс 2 3 Фінляндія 1 1 Азербайджан 2 1 Ліхтенштейн 2 1 Група 5 Туреччина - Бельгія - 1:1 Голи: Белозоглу, 74 - пенальті - Сонк, 31 Боснія - Естонія - 7:0 Голи: Місимовіч, 25, 29, 57, Муслімовіч, 59, Джеко, 61, 72, Ібрічич, 88 Іспанія - Вірменія - 4:0 Голи: Капдевіла, 7, Вілья, 16, 79, Сенна, 83 Іспанія 2 6 Туреччина 2 4 Бельгія 2 4 Боснія і Герцеговина 2 3 Вірменія 2 0 Естонія 2 0 Група 6 Хорватія - Англія - 1:4 Голи: Манджукіч, 78 - Волкотт, 25, 59, 82, Руні, 63 Казахстан - Україна - 1:3 Голи: Остапенко, 70 - Назаренко, 45, 80, Шевченко, 53 Андорра - Білорусь - 1:3 Голи: Пуйоль, 66 - пенальті - Верховцов, 36, Родіонов, 78, В. Глєб, 89 1 Англія 2 6 2 Україна 2 6 3 Білорусь 2 3 4 Хорватія 2 3 5 Казахстан 3 3 6 Андорра 3 0 Група 7 Франція - Сербія - 2:1 Голи: Анрі, 54, Анелька, 64 - Іванович, 76 Фарерські острови - Румунія - 0:1 Гол: Василіч, 59 Литва - Австрія - 2:0 Голи: Станкевічюс, 53, Данілевічюс, 58 Литва 2 6 Сербія 2 3 Австрія 2 3 Франція 2 3 Румунія 2 3 Фарерські острови 2 0 Група 8 Італія - Грузія - 2:0 Голи: Де Россі, 17, 90 Чорногорія - Ірландія - 0:0 Італія 2 6 Ірландія 2 4 Чорногорія 2 2 Болгарія 1 1 Кіпр 1 0 Грузія 2 0 Група 9 Македонія - Голландія - 1:2 Голи: Пандєв, 78 - пенальті - Хейтінга, 46, Ван дер Варт, 60 Ісландія - Шотландія - 1:2 Голи: Гудьйонсен, 77 - пенальті - Броадфут, 18, Робсон, 59 Голландія 1 3 Македонія 2 3 Шотландія 2 3 Норвегія 1 1 Ісландія 2 1 РБК

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