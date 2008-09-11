Результати відбіркових матчів ЧС-2010 у Європі

08:24, 11 вересня 2008
Спорт
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Суперники збірної Росії втратили очки

ЧС-2010. Відбірний турнір. Європа. 2-й тур

Група 1

Албанія - Мальта - 3:0

Голи: Богдані, 45, Дуро, 83, Далку, 89

Швеція - Угорщина - 2:1

Голи: Чельстрем, 54, Хольмен, 63 - Рудольф, 90

Португалія - Данія - 2:3

Голи: Нані, 42, Деку, 86 - пенальті - Бендтнер, 84, Поульсен, 90, Йенсен, 90

Країна  І О

Албанія 2 4

Данія 2 4

Швеція 2 4

Португалія 2 3

Угорщина 2 1

Мальта 2 0

Група 2

Швейцарія - Люксембург - 1:2

Голи: Нкуфо, 43 - Страссер, 29, Льовек, 86

Молдавія - Ізраїль - 1:2

Голи: Пікущак, 1 - Голан, 39, Сабан, 45

Латвія - Греція - 0:2

Голи: Гекас, 10, 50

Греція 2 6

Ізраїль 2 4

Латвія 2 3

Люксембург 2 3

Швейцарія 2 1

Молдавія 2 0

Група 3

Північна Ірландія - Чехія - 0:0

Сан-Маріно - Польща - 0:2

Голи: Смолярек, 35, Левандовські, 69

Словенія - Словаччина - 2:1

Голи: Новаковіч, 23, 81 - Якубко, 83

Польща 2 4

Словенія 2 4

Словаччина 2 3

Чехія 1 1

Північна Ірландія 2 1

Сан-Маріно 1 0

Група 4

Росія - Вельс - 2:1

Голи: Павлюченко, 22 - пенальті, Погребняк, 81 - Ледлі, 67

Азербайджан - Ліхтенштейн - 0:0

Фінляндія - Німеччина - 3:3

Голи: Йоханссон, 32, Вяйрюнен, 43, Сьєлунд, 53 - Клозе, 38, 45, 83

Німеччина 2 4

Росія 1 3

Уельс 2 3

Фінляндія 1 1

Азербайджан 2 1

Ліхтенштейн 2 1

Група 5

Туреччина - Бельгія - 1:1

Голи: Белозоглу, 74 - пенальті - Сонк, 31

Боснія - Естонія - 7:0

Голи: Місимовіч, 25, 29, 57, Муслімовіч, 59, Джеко, 61, 72, Ібрічич, 88

Іспанія - Вірменія - 4:0

Голи: Капдевіла, 7, Вілья, 16, 79, Сенна, 83

Іспанія 2 6

Туреччина 2 4

Бельгія 2 4

Боснія і Герцеговина 2 3

Вірменія 2 0

Естонія 2 0

Група 6

Хорватія - Англія - 1:4

Голи: Манджукіч, 78  - Волкотт, 25, 59, 82, Руні, 63

Казахстан - Україна - 1:3

Голи: Остапенко, 70 - Назаренко, 45, 80, Шевченко, 53

Андорра - Білорусь - 1:3

Голи: Пуйоль, 66 - пенальті - Верховцов, 36, Родіонов, 78, В. Глєб, 89

1 Англія 2 6

2 Україна 2 6

3 Білорусь 2 3

4 Хорватія 2 3

5 Казахстан 3 3

6 Андорра 3 0

Група 7

Франція - Сербія - 2:1

Голи: Анрі, 54, Анелька, 64 - Іванович, 76

Фарерські острови - Румунія - 0:1

Гол: Василіч, 59

Литва - Австрія - 2:0 

Голи: Станкевічюс, 53, Данілевічюс, 58

Литва 2 6

Сербія 2 3

Австрія 2 3

Франція 2 3

Румунія 2 3

Фарерські острови 2 0

Група 8

Італія - Грузія - 2:0

Голи: Де Россі, 17, 90

Чорногорія - Ірландія - 0:0

Італія 2 6

Ірландія 2 4

Чорногорія 2 2

Болгарія 1 1

Кіпр 1 0

Грузія 2 0

Група 9

Македонія - Голландія - 1:2

Голи: Пандєв, 78 - пенальті - Хейтінга, 46, Ван дер Варт, 60

Ісландія - Шотландія - 1:2 

Голи: Гудьйонсен, 77 - пенальті - Броадфут, 18, Робсон, 59

Голландія 1 3

Македонія 2 3

Шотландія 2 3

Норвегія 1 1

Ісландія 2 1

РБК

 

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