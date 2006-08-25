Відбулося жеребкування Ліги Чемпіонів

24 серпня в Монако відбулося жеребкування групового турніру Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2006/2007.

Чемпіон України, донецький "Шахтар" потрапив до групи D разом з іспанською "Валенсією", італійською "Ромою" і грецьким "Олімпіакосом", передає Reuters.

Віце-чемпіон України - київське "Динамо" - потрапив до групи E, де зіграє з іспанським "Реалом", французьким "Ліоном" і румунським "Стяуа".

Решта групи:

Група A: "Барселона" (Іспанія), "Челсі" (Англія), "Вердер" (Німеччина), "Лєвські" (Болгарія).

Група B: "Інтер" (Італія), "Баварія" (Німеччина), "Спортінг" (Португалія), "Спартак" (Росія).

Група C: "Ліверпуль" (Англія), ПСВ (Нідерланди), "Бордо" (Франція), "Галатасарай" (Туреччина).

Група F: "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Селтік" (Шотландія), "Бенфіка" (Португалія), "Копенгаген" (Данія).

Група G: "Арсенал" (Англія), "Порту" (Португалія), ЦСКА (Росія), "Гамбург" (Німеччина).

Група H: "Мілан" (Італія), "Лілль" (Франція), АЕК (Греція), "Андерлехт" (Бельгія).

Перший тур відбудеться 12-13 вересня, шостий, і останній, тур – 5-6 грудня.

До 1/8 фіналу виходять по дві кращі команди з кожної групи. Команди, що зайняли третє місце, боротимуться за Кубок УЕФА. Фінал відбудеться 23 травня в Афінах.