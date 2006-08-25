Маскаєв прийняв виклик Кличка

Російський боксер-важковаговик Олег МАСКАЄВ, який став 12 серпня чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), погодився провести об`єднувальний бій з володарем поясу IBF (Міжнародна федерація боксу) Володимиром КЛИЧКОМ, передає Лента.ру.

В інтерв`ю північноамериканському каналу ESPN О.МАСКАЄВ заявив, що не має принципових заперечень проти зустрічі з В.КЛИЧКОМ.

«Мені б хотілося провести цей бій, єдина проблема - терміни. Мені потрібен якийсь час, щоб відновитися. З решти - жодних питань», – сказав спортсмен.

Як повідомлялося, 12 серпня О.МАСКАЄВ вийшов на чемпіонський бій з Хасимом РАХМАНОМ з незалікованою травмою спини, а під час поєдинку пошкодив великий палець і лікоть лівої руки. Разом з тим В.КЛИЧКО, штаб якого і запропонував О.МАСКАЄВУ провести об`єднувальний бій, не має наміру переносити захист свого титулу з 11 листопада на більш пізній термін.

Головним кандидатом на бій з українцем є Шеннон БРІГГЗ, який сатверджує, що у нього на руках є підписаний обома сторонами контракт. На офіційному сайті братів КЛИЧКІВ «найбільш вірогідним» суперником молодшого з братів називається саме американський боксер.

Водночас менеджери О.МАСКАЄВА і В.КЛИЧКА вже обговорювали фінансові деталі угоди. Як розповів представник росіянина Денніс РАППАПОРТ, український спортсмен і його штаб погодилися розділити гонорар поєдинку рівно навпіл, хоча спочатку вони претендували на весь прибуток від продажу прав на телетрансляцію і Німеччині.

О.МАСКАЄВ став другим після Віталія КЛИЧКА білим чемпіоном світу за версією WBC.