Паралімпіада: в України вже 30 нагород

Золоту нагороду на дистанції 200 м комплексним плаванням (SM12) серед чоловіків здобув українець Максим Веракса. Це вже друга золота медаль Максима на цій Паралімпіаді. Він встановив новий світовий рекорд - 2:12.71. Третє місце тут посів ще один українець Сергій Кліпперт.

1.Максим Веракса (Україна) - 2:12.71 (світовий рекорд)

2. Алєксандер Нєволін-Свєтов (Росія) - 2:13.86

3. Сергій Кліпперт (Україна) - 2:14.05

Ще одне золото Україні приніс Роман Павлик (це його друге золото на Паралімпіаді у Пеіні). Він встановив світовий рекорд з бігу на 400 м (Т36) серед чоловіків. Ще один представник України Сергій Саковський у цьому забігу став сьомим.

1. Роман Павлик (Україна) - 54.13 (світовий рекорд)

2. Артьом Арєфьєв (Росія) - 55.59

3. Міан Че (Китай) - 55.70

Третє сьогоднішнє золото Україні принесла Тетяна Якібчук, якій не було рівних у метанні диску (F32-34/51-53) серед жінок.

1. Тетяна Якібчук (Україна) - 1129 очок

2. Франсес Херрманн (Німеччина) - 1108

3. Юсра Бен Жемаа (Туніс) - 1098

Бронзу також здобув Андрій Онуфрієнко. Він став третім у фінальному забігу на 400 м (Т38) серед чоловіків. Андрій показав свій кращий сезонний час - 52.45 с.

1. Фархат Чіда (Туніс) - 51.14

2. Аббес Саіді (Туніс) - 51.97

3. Андрій Онуфрієнко (Україна) - 52.45

Наразі українська паралімпійська збірна має 30 медалей (11 золотих, 6 срібних і 13 бронзових ) і займає четвертий рядок у неофіційному командному заліку.

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