Паралімпіада: українці сьогодні здобули срібло і бронзу

І обидві ці медалі українці здобули у змаганнях з плавання на дистанції 100 м вільним стилем (S13) серед чоловіків. Олексій Федина дістався фінішу другим, а Данило Чуфаров - третім. Кращим за українців виявився лише грек Каралампос Тайганідіс, який встановив новий світовий рекорд.

1. Каралампос Тайганідіс (Греція) - 53.37 (світовий рекорд)

2. Олексій Федина (Україна) - 54.11

3. Данило Чуфаров (Україна) - 54.26

Чемпіон