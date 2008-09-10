Паралімпіада: українці сьогодні здобули срібло і бронзу
12:46, 10 вересня 2008Спорт
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Обидві медалі у плаванні
І обидві ці медалі українці здобули у змаганнях з плавання на дистанції 100 м вільним стилем (S13) серед чоловіків. Олексій Федина дістався фінішу другим, а Данило Чуфаров - третім. Кращим за українців виявився лише грек Каралампос Тайганідіс, який встановив новий світовий рекорд.
1. Каралампос Тайганідіс (Греція) - 53.37 (світовий рекорд)
2. Олексій Федина (Україна) - 54.11
3. Данило Чуфаров (Україна) - 54.26
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