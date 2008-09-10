Мілевський не допоможе збірній України в Казахстані

Олексій Михайличенко втратив відразу трьох гравців, які цілком можуть розраховувати на місце в основному складі.

Сьогодні збірна України на виїзді проведе другий матч відбіркового раунду чемпіонату миру-2010 з національною командою Казахстану.

Як стало відомо Football.ua, у Алмати через травми не допоможуть нашій команді Андрій Русол, Андрій Несмачний і Артем Мілевський. Русол пошкодив коліно, у Мілевського незначне пошкодження, про яке говорив напередодні Олексій Михайличенко, а Несмачний все ще не може відійти від травми, що заважає йому регулярно грати на початку сезону.

Зате разом з командою буде Денис Голайдо, який пропустив матч проти Білорусі.

Матч кваліфікації на ЧС-2010 Казахстан - Україна відбудеться сьогодні в Алмати.

Початок матчу о 19:00.

Пряма трансляція на телеканалі "Україна".