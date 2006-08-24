Маскаєв погодився битися з Кличком

Російський боксер-важкоатлет Олег Маскаєв, який 12 серпня став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), погодився провести об`єднувальний бій з володарем поясу IBF (Міжнародна федерація боксу) Володимиром Кличком. Росіянин вважає, що сторонам треба лише домовитися про терміни поєдинку.

В інтерв`ю північноамериканському каналу ESPN Маскаєв заявив, що не має принципових заперечень проти зустрічі з Кличком. "Мені б хотілося провести цей бій, єдина проблема - строки. Мені потрібен якийсь час, щоб відновитися, - зазначив спортсмен. - Щодо іншого - жодних питань".

12 серпня Маскаєв вийшов на чемпіонський бій з Хасимом Рахманом з незалікованою травмою спини, а в ході поєдинку пошкодив великий палець і лікоть лівої руки. В той же час Володимир Кличко, штаб якого власне і запропонував Маскаєву провести об`єднувальний поєдинок, не має наміру переносити захист свого титулу з 11 листопада на пізніший термін.

Головним кандидатом на бій з українцем є Шеннон Бріггз, який затверджує, що у нього на руках є підписаний обома сторонами контракт. На офіційному сайті Кличків "найбільш вірогідним" суперником молодшого з братів називається саме американський боксер.

В той же час менеджери Маскаєва і Кличка вже обговорювали фінансові деталі операції. Як розповів представник росіянина Деннис Раппапорт, український спортсмен і його штаб погодилися розділити гонорар поєдинку рівно навпіл, хоча спочатку вони претендували на весь прибуток від продажу прав на телетрансляцію до Німеччини.

Лента.ру