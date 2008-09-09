Паралімпіада: українці здобувають ще 7 медалей

Українка Лідія Соловйова здобула золоту нагороду з паверліфтингу у ваговій категорії до 40 кг серед жінок. Вона підняла вагу 100 кг рівно і випередила найближчу переслідувачку на 5 кг.

1. Лідія Соловйова (Україна) - 100.0

2. Же Чуі (Китай) - 95.0

3. Лаура Череро (Мексика) - 92.5

Світовий рекорд і золото здобула Інна Дяченко у бігу на 100 м (Т38) серед жінок. Тепер рекорд - 13.43.

1. Інна Дяченко (Україна) - 13.43 (світовий рекорд)

2. Соня Мандсур (Туніс) - 13.66

3. Маргаріта Коптілова (Росія) - 13.97

Світовий рекорд на дистанції 200 м вільним стилем (S3) встановив Дмитро Виноградець, який проплив цю відстань за 3:22.98.

1. Дмитро Виноградець (Україна) - 3:22.98 (світовий рекорд)

2. Ханхуа Лі (Китай) - 3:23.40

3. Жіанпінг Ду (Китай) - 3:27.82

Срібло виборов Олександр Мащенко у змаганнях з плавання на дистанції 100 м баттерфляєм (S11) серед чоловіків. Він проплив цю відстань за 1:04.08. Бронзу тут здобув Віктор Смирнов, який показав ідентичний час з японцем Юніші Каваі.

1. Енхамед Енхамед (Іспанія) - 1:01.12 (світовий рекорд)

2. Олександр Мащенко (Україна) - 1:04.08

3. Віктор Смирнов (Україна), Юніші Каваі (Японія) - 1:05.79

Ще одну бронзу Україні приніс Антон Стабровський (також плавання) на такій же дистанції, але у класі S12. Ще двоє українців за медалі поборотися не змогли. Сергій Кліпперт став 4-им, а Сергій Демчук - 6-им.

1. Раман Макарав (Білорусь) - 56.90 (світовий рекорд)

2. Сєргєй Пунко (Білорусь) - 59.72

3. Антон Стабровський (Україна) - 1:00.50

Ще одна бронза на рахунку Юлії Волкової у змаганнях з плавання на дистанції 100 м баттерфляєм (S12) серед жінок.

1. Джонна Мендак (Польща) - 1:03.34 (паралімпійський рекорд)

2. Ана Гарсіа Арчіколлар (Іспанія) - 1:08.86

3. Юлія Волкова (Україна) - 1:10.89

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