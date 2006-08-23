Закінчився матч ”Легія” - ”Шахтар”

Закінчився матчі-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів "Легія" (Варшава) - "Шахтар" (Донецьк) на стадіоні Войска Польського у Варшаві.

На 17-й хвилині Пьотр Влодарчик з “Легії” відкрив рахунок.

На 21-й хвилині зіграла “румунська зв`язка” Шахтаря, і після гострої поперечної передачі від Раца Чіпріан Маріка закотив м`яча просто під воротаря.

На 28-й у швидкій атаці “втрьох через центр” Тимощук, віддав м`яч Фернандіньо, і той забив різким ударом “під воротаря”, щойно перетнувши лінію штрафної.

На 45-й хвилині “Шахтарові” вдалася атакуюча комбінація. Фернандіньо, Брандау та Хюбшман пройшли у боротьбі штрафну, і Хюбшман віддав м`яч праворуч відкритому перед воротами Маріці. 1:3

"Легія" продовжувала боротися до кінця гри, і на 88-й хвилині Петро Влодарчик забив свій другий гол. Красиво з лінії штрафної - всім тілом показав, що проб`є в лівий кут і пробив точно в правий. 2:3.

Дві перемоги: удома (1:0) і в гостях (3:2) виводять "Шахтар" до групового турніру Ліги чемпіонів, де відбудуться ігри 8 груп по 4 команди. Ігри групового турніру проводяться в 6 турів з 12 вересня по 6 грудня 2006 р.