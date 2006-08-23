Закінчився матч ”Фенербахче” - ”Динамо”

Закінчився матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів "Фенербахче" (Стамбул) - "Динамо" (Київ).

На 5-й хвилині Максим Шацьких із захисником турецької команди “на спині” ввійшов до штрафної “Фенербахче” і прокинув м`яч у лівий нижній кут воріт повз воротаря, який кинувся йому назустріч.

На 35-й хвилині Аппіа далеким ударом з 28 метрів зрівняв рахунок.

На 41-й Максим Шацьких отримав передачу з центру поля “на вихід” і, ввійшовши до штрафної і майже з правого її кута пробив м`яч у далекий від себе нижній кут.

На 56-й хвилині фантастичний удар Зенгіна з 20 метрів - м`яч влетів точно в дев`ятку "Динамо" - 2:2.

Нічия з урахуванням премоги в Києві (9 серпня, 3:1) виводить динамівців до групового турніру Ліги чемпіонів, де відбудуться ігри 8 груп по 4 команди. Ігри групового турніру проводяться в 6 турів з 12 вересня до 6 грудня 2006 р.